Frankenthal – Einbrecher kommen gewaltsam über das Dach in den Kaufland-Komplex

Frankentha/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.07.2020, kommt es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Kaufland-Komplex in der Wormser Straße 109 in Frankenthal. Die bislang unbekannten Täter dringen gewaltsam durch das Dach in das Gebäude in die KIK-Filiale ein, öffnen den dort befindlichen Tresor gewaltsam und erbeuten daraus ca. 200 Euro Münzgeld. Durch das gewaltsame Eindringen kommt es am Gebäude zu Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.