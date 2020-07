Ludwigshafen – Kreativ in Corona-Zeiten – Singing Six in der Herz Jesu-Kirche

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Schwierigkeiten der Kirchenmusik in Corona-Zeiten sind hinlänglich bekannt und beklagt. Kreative Ideen zur Bewältigung der Situation sind gefragt. In der Herz Jesu-Kirche Ludwigshafen setzt Kirchenmusiker Markus Braun auf die Arbeit mit verschiedenen, abwechslungsreich zusammengesetzten kleinen Ensembles, mit denen er Abendlobe für die online-Verbreitung aufnimmt und Präsenzgottesdienste gestaltet. Dabei geht es immer darum, den Infektionsschutz zu gewährleisten und trotzdem Musik gut und klangschön zu gestalten. Außerdem stellt der engagierte Chorleiter in einer Dropbox Informationen und Übematerial für Musik-Interessierte bereit. Am vergangenen Sonntag, dem 12. Juli, waren Mitglieder des Männerensembles Singing Six an der Reihe. Genau genommen singende “Five of Six”: neben Markus Braun waren Bernd Gaudera, Frank Braun, Bernhard Kompa-Mogi und Sebastian Ratschow “mit von der Partie”. Ein sechster Mann saß an der Orgel: Hans Jochen Kaube. Die Sänger hatten sich im Selbststudium und in einer gemeinsamen Videokonferenz-Probe vorbereitet. Im Gottesdienst postierten sie sich mit „Riesen“-Abständen und Masken ausgestattet in einem großen Halbkreis im Altarraum. Ihr Programm beinhaltete klangvoll gesungene gregorianische Gesänge und Ausschnitte aus der von ostkirchlichen Mönchsgesängen beeinflussten “Missa brevis” des polnischen Komponisten Jòzef Świder.

Geschickt wurde mit dem Problem des zur Zeit nicht erwünschten Gemeindegesangs umgegangen. Bekannte und unbekannte Kirchenlieder erklangen mehrstimmig mit interessanten Gestaltungsvarianten. So wurden beispielsweise einzelne Textstrophen zu dem dezent auf Vokalisen gesungenen Chorsatz rezitiert oder solistisch gesungen. Trotz aller Hygienebestimmungen konnte so ein würdevoller musikalischer Rahmen für den Gottesdienst entstehen. Die musikalische Arbeit in der Herz Jesu-Kirche wird auch in der Ferienzeit fortgesetzt. Wer teilnehmen möchte und / oder Interesse an einem Zugang zur Gregorianik-Dropbox hat, wende sich bitte an Chorleiter Markus Braun (BraunMarkus1@web.de).

Quelle: Rike Schnittker