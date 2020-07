Frankenthal – Bürgerschaft ist gefragt – Erster Info-Vormittag zum Pilgerpfad

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Bürgerschaft ist gefragt

Erster Info-Vormittag zum Pilgerpfad soll Stärken und Schwächen im Gebiet liefern

Die Stadtverwaltung Frankenthal will den „Pilgerpfad” fit für die Zukunft machen. Mit Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner soll ermittelt werden, welche Stärken und Schwächen das Gebiet hat und was die Menschen brauchen, damit sie sich in ihrem Quartier wohlfühlen. Möglichst viele sollen mitmachen können, und so hat die Stadt eine ganze Reihe analoger und digitaler Beteiligungsmöglichkeiten auf die Beine gestellt. Dazu gehören drei Info-Termine auf dem Jakobsplatz: Der erste Termin startet am kommenden Samstag, den 18. Juli, um 9 Uhr. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) wird hier dreieinhalb Stunden lang mit der Bürgerschaft ins Gespräch kommen. Zwei weitere Termine folgen, im August und im September. Die Bürger sind aufgerufen mit ihren Wünschen, Ideen und Kritik an der Entwicklung ihres Quartiers mitzugestalten.

Das Gebiet Pilgerpfad, das in den nächsten Jahren mit Fördermitteln von Bund und Land entwickelt werden soll, liegt zwischen der Mahlastraße im Westen, der B 9 im Osten, der Frankenstraße im Norden und Isenach im Süden. Die Menschen, die hier leben, kennen sich aus in ihrem Wohngebiet. Dafür, dass sie als Profis für den „Pilgerpfad“ in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, sorgt das Büro „Stadtberatung Dr. Sven Fries“, das die Bürgerbeteiligung organisiert und begleitet. Gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung wird das Team an allen drei Info-Terminen interessierte Bürgerinnen und Bürger informieren und ein offenes Ohr haben für Ideen und Wünsche. Am rund 15 Quadratmeter großen „Plantisch“, der das Gebiet als Luftaufnahme zeigt, lässt sich besonders gut zeigen, wo etwas passieren soll. Weitere Ansprechpartner vor Ort sind Mitglieder der Bürgerinitiative „Frankenthal – Jakobsplatz“ und ein Vertreter des Projektentwicklers ProConcept.

Wer am Samstag den ersten Termin verpasst, kann auch am 18. August von 8 bis 11:30 Uhr und am 4. September von 13 bis 16:30 Uhr die Infostände besuchen. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten, etwa die große Bürgerumfrage oder die Jugendaktionen, sind auf der Prozesswebsite www.frankenthal.de/pilgerpfad zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal

Foto stadtarchiv