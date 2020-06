Heidelberg – Lichtblick für Heidelberger Schausteller!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach über dreimonatiger Spielpause öffnet das EinTanzHaus wieder seine Türen. Das Programm begann am Freitag, den 26. Juni mit einem Digitalvortrag von Prof. Dr. Thomas Schmidt (Leiter des Studiengangs Theater- und Orchestermanagement an der HfMDK Frankfurt). Bis zum Spielzeitende am Samstag, den 25. Juli darf sich das Publikum außerdem auf ... Mehr lesen »