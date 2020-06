Heidelberg – Emotioale Kompetenz zur gelungenen Beziehungsgestaltung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anders als ihr Ruf sind Gefühle keineswegs die Widersacher des Denkens, sondern dessen unvermeidlicher Partner. Emotionen sind sozialer Natur und der Kitt, der uns mit anderen verbindet und Gesellschaften zusammenhält. An den beiden Seminartagen am 4. und 18.7., Dipl.-Pädagoge und Seniorteacher Emotionale Kompetenz DGEK, Einblicke in die Logik und die Funktionen der Gefühle in der Volkshochschule Heidelberg gibt Norbert Nagel. Der Referent wird das Trainingsmodell des Transaktionsanalytikers Claude Steiner zur Entwicklung emotionaler Kompetenz vorstellen und zeigen, wie sie erlernbar ist. Anmeldung bis 30.6. unter 06221/9119 11 oder www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.