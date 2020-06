Heidelberg – Vortrag: Der Niedergang der muslimischen Zivilisation

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Was sind die Gründe dafür, dass die mittelalterliche wissenschaftliche Blütezeit der mehrheitlich-muslimischen Zivilisation niederging? Was waren eigentlich die Gründe für deren Aufstieg? Warum sind mehrheitlich-muslimische Regionen in dieser Epoche oft rückständig, was die wissenschaftlich-technologischen Errungenschaften sowie den gesellschaftlichen Fortschritt betrifft? Was ist dran am scheinbaren Widerspruch zwischen Islam und Wissenschaft? Über diese und weitere Themen möchte der deutsch-saudiarabische muslimische Islamwissenschaftler Dr. Luay Radhan vortragen und mit dem Publikum diskutieren.

In Zeiten der Corona-Pandemie können Teilnehmende nur dann das vhs-Gebäude betreten, wenn sie angemeldet sind. Die Anmeldung wird am Eingang kontrolliert.

Bitte melden Sie sich bis 6.7. für diesen Vortrag an unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.