Neustadt an der Weinstraße – VdK Lachen-Speyerdorf-Duttweiler ehrt langjährige Mitglieder kontaktlos

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Ehrung unserer langjährigen Mitgliedern ist immer ein wichtiger und schöner Tagesordnungspunkt unseres Frühlingsfestes“, bedauert Hildrun Siegrist die Veränderungen, die Corona in diesem Jahr bringt. Sein Frühlingsfest musste der Ortsverband Lachen-Speyerdorf-Duttweiler des Sozialverbandes VdK in diesem Jahr absagen. Es schmerze besonders, dass man in diesem Jahr nicht gemeinsam Danke sagen könne für langjährige Treue, so Siegrist, die Vorsitzende des Ortsverbandes. „Wir verschicken die Ehrungsurkunden daher in diesem Jahr ausnahmsweise per Post“, informiert Schriftführer Andreas Böhringer. In einem Begleitschreiben bemühe sich der Vorstand, auf die besondere Situation hinzuweisen und geeignete Worte des Dankes zu finden. Besondere, telefonische Grüße überbrachte die Vorsitzende Walter Boger, der seit 70 Jahren aktives Mitglied des VdK-Ortsverbandes ist. Boger, der viele Jahre als Schriftführer im Ortsverband tätig war, erinnert sich zu seinem Jubiläum besonders an die fröhlichen Feste und die Tagesausflüge, die jedes Jahr angeboten werden. Auch heute noch komme er gerne zu den Festen, um alte Bekannte wieder zu treffen und das Leben im Verein zu genießen.

Neben Boger (70 Jahre Mitgliedschaft) werden Franz Hery und Rainer Kästner für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Heinrich Dörr, Heinz Orth und Manfred Stuhlfauth sind seit 30 Jahren im VdK. Eine Urkunde für zwanzigjährige Treue erhalten Hartmut Blanz, Manfred John, Monika Kohlruss, Elke König, Jürgen Reither, Irmela Scherrer, Manfred Scherrer, Otto Schuster, Reinhard Stuhlfauth und Heide Wiedemann. Für den VdK entschieden sich vor zehn Jahren Rainer Hubert Bührer, Melitta Fisahn, Bruno Fisahn, Felix Jürgen Funk, Ansgar Haas, Edgar Huth, Reinhard Jauß, Susanne Kercher, Herbert Lichti, Konrad Lorch, Wolfgang-Dieter Paul, Hans Quell, Franz-Josef Ranzinger, Ute Stoner und Hans Theobald.

„Wir werden den Dank beim nächsten Fest, bei dem wir uns wieder treffen können, nochmals persönlich sagen. Wir freuen uns, wenn wir uns wieder persönlich treffen können“, so Siegrist. Allerdings seien zunächst alle Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Tagesfahrt zum Sommer, abgesagt.