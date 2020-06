Worms – Betrunken auf dem Fahrrad

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang Unbekannte schlugen am 11.06.2020 zwischen 3 Uhr und 15:15 Uhr die Scheiben eines BMW ein, der im Kreuzgraben angestellt war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden. INSERATwww.optikadam.de »