Mutterstadt – Kunst in den Fenstern der Rathaus-Apotheke

Win-Win Situation im Mutterstadter Zentrum – Kunst in den Fenstern der Rathaus-Apotheke

Der Mutterstadter Gewerbeverein will das Zentrum von Mutterstadt in Zeiten der Coronakrise beleben. Die Mutterstadter Künstlergruppe KREART möchte ihre Werke in einer Ausstellung den staunenden Mutterstadtern präsentieren, was in Corona Zeiten schwierig ist.

Was gibt es da einfacheres als eine Zusammenarbeit beider Gruppen. Auf Initiative der beiden Gewerbevereinsvorsitzenden Volker Reimer und Ursula Willersinn-Belzer wurden KREART kostenlos die leeren Schaufenster der ehemaligen Rathaus-Apotheke angeboten. Die Räume stehen seit Dezember leer und werden zum Verkauf angeboten. Bis dahin kann die Künstlergruppe die Schaufenster nutzen. Fr. Willersinn-Belzer zeigte sich begeistert von der Aktion, die Fr. Maike Müller spontan ins Leben gerufen und innerhalb von 3 Tagen zusammen mit ihren Künstlerkollegen umgesetzt hat. Nun zeigen die Schaufenster fast das ganze Spektrum der KREART Künstler und die Mutterstadter Bürger können sich an einer kostenlosen Kunstausstellung erfreuen. Besonders abends werden die Werke durch die Beleuchtung wunderbar hervorgehoben. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Gewerbeverein und KREART.

Text: Ursula Willersinn-Belzer

Fotos: Maike Müller