Heidelberg – Stadtentwicklung auch in Zeiten des Coronavirus: Gemeinderat: Ausschuss- und Beiratssitzungen finden ab Ende Mai wieder statt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Heidelberger Kommunalpolitik sollen die gemeinderätlichen Ausschüsse und Beiräte ab Ende Mai wieder tagen. Den Anfang bei den Ausschüssen machen die Sitzungen des Sportausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses am 27. Mai 2020. Bei den Bezirksbeiräten ist der erste Termin der Bezirksbeirat Rohrbach am 26. Mai 2020. Aufgrund der gesetzlichen Einladungsfristen und Vorlaufzeiten müssen alle bis dahin anberaumten Sitzungen ausfallen. Einzige Ausnahme ist die Gemeinderatssitzung am 7. Mai. Sie wird voraussichtlich nach dem Modell der jüngsten Sitzung – also mit einer reduzierten Tagesordnung und einer Sitzordnung, bei der die Mindestabstände eingehalten werden können – durchgeführt. Detaillierte Absprachen sind mit dem Gemeinderat noch zu treffen.

