Heppenheim – Der Heppenheimer Sebastian Vettel möchte seinen Vertrag bei Ferrari verlängern

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Laut der italienischen Sporttageszeitung “Gazzetta dello Sport” soll der gebürtige Heppenheimer Sebastian Vettel ein erstes Vertragsangebot des italienischen Ferrari-Rennstalls für 2021 ausgeschlagen haben. Die Zeitung hat berichtet, dass Ferrari dem vierfachen Formel 1-Weltmeister nur einen Einjahresvertrag mit künftig etwa zwölf Millionen Euro Gehalt angeboten hat, sein bisheriges Gehalt soll 30 Millionen Euro hoch sein. Das Ferrari-Team hatte mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc einen neuen Vertrag bis 2024 vereinbart, auch Vettel möchte länger als ein Jahr verlängern.



Sebastian Vettel fährt seit 2015 für das Ferrari-Team und wurde im Vorjahr nur WM-Fünfter hinter seinem Teamkollegen Leclerc aus Monaco. Der 32-jährige Vettel, der mit seiner Familie in der Schweiz lebt, gewann bisher 53 Formel 1-Rennen, holte 57 Pole Positions und drehte 38 Mal die schnellste Rennrunde. Die Formel 1-Organisatoren möchten den Saisonauftakt 2020 am 5. Juli auf dem Red Bull-Ring in Spielberg/Österreich durchführen. Dies wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für Sebastian Vettel, der am 3. Juli 33 Jahre alt wird und in dieser Saison auf seinen ersten WM-Titel für Ferrari sowie seinen fünften Titel hofft.



Quelle: Text : Michael Sonnick