Rhein-Pfalz-Kreis – Aktuelle Fallzahlen aus dem Gesunheitsamt Stand 8.00 Uhr

Weinheim/Weinheim-Sulzbach/Metropolregion Rhein-Neckar. [RM] Ein nicht richtig gelöschtes Nutzfeuer rief die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach am Samstagmorgen auf den Plan Das die Wald- und Flächenbrandgefahr aktuell sehr hoch ist, zeigt ein Einsatz der Feuerwehr im Ortsteil Sulzbach. Die Abteilung Sulzbach Freiwilligen Feuerwehr Weinheim wurde am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr von der Polizei in