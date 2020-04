Weinheim – Alltagsmaske gehört nicht in die Mikrowelle – Corona Krise – Feuerwehr gibt Hinweis zur Reinigung von Alltagsmasken – erste Maske in Brand geraten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Bedeckung von Mund und Nase kann helfen, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Wenn alle eine Alltagsmaske tragen, kann man sich gegenseitig schützen und seinen Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des Virus weiter zu verlangsamen und somit Menschenleben zu retten. Daher hat sich das Kabinett auf eine Pflicht zum Tragen von sogenannten „Alltagsmasken“ beim Einkaufen und im öffentlichen Personenverkehr ab Montag, 27. April 2020, verständigt. Bereits in den vergangenen Tagen haben immer mehr Menschen Masken im Alltag benutzt und erste Erfahrungen bei der Reinigung gemacht. Im Zusammenhang mit der Reinigung einer Maske in einer Mikrowelle kam es in Weinheim bereits zu einem Entstehungsbrand, der glücklicherweise rechtzeitig entdeckt wurde und so keinen größeren Schaden verursachte. Aus diesem Grund möchte die Feuerwehr Weinheim darauf hinweisen, dass die Masken nicht in die Mikrowelle oder den Backofen zur Reinigung gehören.



Da einige Masken einen Drahtbügel im Nasenbereich eingearbeitet haben, dürfen diese nicht zur Reinigung in die Mikrowelle. Durch das Metall kann eine Funkenbildung hervorgerufen werden, welche die Maske und die Mikrowelle in Brand setzen. Aber auch ohne Metallbügel kann eine Maske überhitzen und in Brand geraten. Bei gekauften Masken müssen die Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege des Herstellers beachtet werden. Inzwischen gibt es viele verschiedene Masken, von der einfachen Einwegmaske über die Alltagsmaske bis hin zu professionellen Schutzmasken. Auch hier sollte man sich vor dem Kauf informieren, ob diese wiederverwendbar ist und wie man diese gefahrlos reinigen kann. Die Landesregierung Baden Württemberg hat auf Ihrem YouTube Kanal ein Video: „Richtiger Umgang mit einfachen Masken für Mund und Nase“ veröffentlicht https://www.youtube.com/watch?v=4AlQLxKB1e0 und gibt dazu nützliche Tipps. Auch die Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr tragen während des Einsatzes eine Mund-Nasenmaske am Einsatzort und versucht auch im Einsatzdienst sofern möglich den Mindestabstand einzuhalten.



BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail