Heidelberg – ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg: Fahrradcodierung am Mittwoch, 6. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität gegenüber vom Hauptbahnhof

Die Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar und der ADFC bieten am Mittwoch 6. Mai 2020, von 14.30 bis 18 Uhr die Gelegenheit, das Fahrrad codieren zu lassen. Die Fahrradcodierung, die mit einem modernen digitalen Nadelmarkiergerät

durchgeführt wird, findet vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in Heidelberg (gegenüber dem Nordausgang des Hauptbahnhofs) statt. Es wird darum gebeten, einen Eigentumsnachweis/Kaufbeleg und den Personalausweis mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch

die Codierung von Fahrradanhängern oder Rollern ist möglich, ausgeschlossen sind allerdings Karbonrahmen.

Die Fahrradcodierung ist eine Maßnahme, um den Fahrraddiebstahl und den Verkauf von Rädern durch Diebe und Hehler zu erschweren, die Rückführung gefundener oder sichergestellter Fahrräder zu erleichtern und der Polizei die

Überprüfung auf den wahren Eigentümer zu ermöglichen.

Die weiteren Termine 2020 (jeweils 14.30 bis 18 Uhr):

Mittwoch, 1. Juli

Mittwoch, 7. Oktober

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit mehr als 190.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht,

Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationalerund internationaler Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.

Quelle ADFC

