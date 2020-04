Speyer – MRN-News Buchtipp zum Welttag des Buches – Lokalkrimi “Abendmahl für einen Mörder”

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Zeiten von Corona, in denen Großveranstaltungen abgesagt werden, Restaurants und Kultureinrichtungen noch geschlossen bleiben sollte man sich die Zeit für ein gutes Buch nehmen, unser Buchtipp zum Welttag des Buches:

Der Pfalzkrimi „Abendmahl für einen Mörder“ von Uwe Ittensohn.

Die beiden “Ermittler”, der Stadtführer André Sartorius und der Kriminalhauptkommissar Frank Achill, haben es in diesem Buch mit einer mystischen Mordserie zu tun, die natürlich in Speyer und im Speyerer Dom spielt. Spannend und humorvoll und natürlich mit viel Lokalkolorit.Also viel Spaß bei der literarischen Jagd durch den Speyerer Dom.

Kurzinfo

“Abendmahl für einen Mörder”

Uwe Ittensohn

Erschienen im Gmeiner Verlag

Quelle Bild GmeinerVerlag