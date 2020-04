St. Leon-Rot – In Bauhof eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter brachen am Dienstagabend in den Bauhof der Gemeinde St. Leon-Rot ein. Die Einbrecher verschafften kurz vor 22 Uhr auf bislang unklare Art und Weise Zutritt zum Gelände des Bauhofs in der Straße “An der Autobahn”. An der Rückseite der Lagerhalle drückten sie das Fenster einer Tür aus dem Rahmen und gelangten so in die Halle. Hier hebelten sie die Türen zur Werkstatt und einem Lagerraum auf. Vermutlich wurden die Täter durch den alarmierten Leiter des Bauhofs gestört, brachen die weitere Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Inwiefern ein Zusammenhang mit dem Einbruch in den Bauhof der Gemeinde Mauer in der Nacht vom 16. April auf 17. April 2020 besteht, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail