Landau – Körperverletzung Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Abriss der Pilzhochstraße: Durchbruch am Berliner Platz für Juli erwartet – Pandemie fordert Anpassungen an Zeitplan – Neubau-Planung läuft parallel. Wenn alles weiter planmäßig läuft, erfolgt in der ersten Julihälfte der Abbruch des ersten Abschnitts der Pilzhochstraße. Im Anschluss daran kann die Verbindung zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz ...