Landau – Von Chanson über Folk bis Klezmer – Duo Sonsuave beim LandauLivestream

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der LandauLivestream hat sich als „digitales Ersatzprogramm“ für Liveauftritte während der Corona-Pandemie in der Kulturstadt Landau in der Pfalz etabliert. Die schon fünfte Ausgabe findet am Samstag, 18. April, statt. Ab 19 Uhr wird das Konzert des Duos Sonsuave in der historischen Jugendstil-Festhalle live in die heimischen Wohnzimmer gestreamt. Sonsuave, das sind Christiane Schalk (Gesang, Flöten, Whistles) und Frank Reifenstahl (Gesang, Gitarren). Das Duo widmet sich nach eigener Aussage „allem, was uns gefällt“: Dazu zählen Klezmer, jiddische Lieder und Chansons aus vielen Ländern und Zeiten ebenso wie Einflüsse aus Irish Folk, Tango, Jazz, Pop und den Liedern und Tänzen des Balkans. Der LandauLivestream ist ein gemeinsames Angebot der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets für die auftretenden Musikerinnen und Musiker können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.