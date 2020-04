Neustadt an der Weinstraße – „Masken“- Produktion läuft auf Hochtouren – Spenden erwünscht

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In den Räumen der Jugend forscht AG Neustadt wird zur Zeit weniger geforscht, aber mehr produziert. „Unsere 3D-Drucker laufen auf Hochtouren und produzieren Teile für Behelfsmasken“, berichtet Sergej Buragin, der Leiter der JuFo AG. Er und seine Mitstreiter sind Teil eines Netzwerks von über 70 3D-Druckern in Rheinland-Pfalz, das bereits über 500 Masken hergestellt hat. Auch dem Neustadter Hetzelstift wurden 200 Masken geliefert. In den Räumen der JuFo AG am Alten Viehberg erfolgt die Endmontage für die Region rund um Neustadt, berichtet Buragin. Zur Herausforderung wird inzwischen die Materialbeschaffung. „Die Preise für Gummibänder haben sich vervielfacht“, benennt der Neustadter Lehrer ein Beispiel. Das Netzwerk ist daher dringend auf Spenden angewiesen. Wer unterstützen möchte, kann dies über das Konto der JuFo AG unter dem Stichwort „Corona“ tun. Wer eine Spendenquittung wünscht, sollte seine Adresse angeben. Die Spenden-IBAN lautet: DE22 5479 0000 0001 4561 56.

