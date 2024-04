Heidelberg: Streit vor Lokal endet in Handgreiflichkeiten, Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam in der Hauptstraße in der Heidelberger Altstadt zu einem Streitgespräch, dass in Handgreiflichkeiten endete.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich eine Personengruppe mit ihren mitgebrachten Getränken im bestuhlten Außenbereichs eines Lokals niederließen. Hierbei wurde ein Stuhl beschädigt, was zu einem handfesten Streit zwischen einem 58-Jährigen und 23-Jährigen Mann führte.

Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Tathergang machten, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-18570 zu melden oder sich persönlich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim