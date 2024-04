Ludwigshafen – Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss im Stadtgebiet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 21.04.2024 kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu mehreren Fahrten unter Alkoholeinfluss. Zunächst eilten Polizeibeamte gegen 01:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke (B37), bei welchem eine 37-jährige Autofahrerin aus Grünstadt in das dortige Gleisbett fuhr. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Dame unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Am Gleisbett entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Nur etwa 10 min später, gegen 02:10 Uhr, wurde durch weitere Beamten in der Wredestraße ein Verkehrsteilnehmer mit stark überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. In der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte auch hier ein Atemalkoholtest, dass der 22-jährige Fahrer aus Ludwigshafen unter erheblichem Alkoholeinfluss stand – Der Test ergab einen Wert von 1,07 Promille.

Gegen 05:10 Uhr führten Polizeibeamte eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Dessauer Straße durch. Schon zu Beginn der Verkehrskontrolle kam den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 20-jährigen Fahrer aus Worms ergab einen Wert von 0,56 Promille.

Gegen die ersten beiden Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, gegen letzteren ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz