Heßheim – Brand auf der Mülldeponie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Timo Weber (46, Bündnis Deutschland) äußert sich zur Aufstellungsversammlung der Partei „BÜNDNIS DEUTSCHLAND“: Am letzten Sonntag, den 07.04.2024, haben wir zehn Kandidaten für die Stadtratswahl am 09.06.2024 in Ludwigshafen am Rhein aufgestellt. Ich wurde dabei einstimmig als Spitzenkandidat gewählt. Auf Listenplatz 2 wurde – ebenfalls einstimmig – das partei- und fraktionslose ... Mehr lesen »