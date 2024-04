Bellheim – Solarmodule gestohlen

Bellheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle im Waldstückerring in Bellheim insgesamt 36 Solarmodule. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3600 Euro. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

