Sinsheim – Ohrenzeuge-Konzerte in der KLIMA ARENA

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 13. April um 19 Uhr und am Sonntag, 21. April wird es musikalisch in der KLIMA ARENA in Sinsheim: Das Vokalensemble Sinsheim veranstaltet dort im Rahmen seiner „Ohrenzeugen-Reihe“ zwei Konzerte. Gemeinsam mit den „Choryfeen“ aus Kirchardt und dem Männergesangverein Reichartshausen beschäftigte sich das Vokalensemble mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel und setzt dies bei den Auftritten auf künstlerisch-musikalische Weise um. Außerdem spielen die Band „Living for Future“ mit Christian Epp, Sänger der Band „Fate“, sowie weitere Künstler. Die musikalischen Beiträge reichen von Mendelssohns „Abschied vom Walde“ bis zu Titeln wie Marvin Gayes „Mercy, mercy“ und Stücken von Joni Mitchell, John Rutter und Herbert Grönemeyer. Zwischen den Musikbeiträgen gibt es kurze Interviews und Gespräche, in denen sich ebenfalls an das Thema angenähert wird. Karten sind für 17€ im VVK (15€ ermäßigt) bei den Buchhandlungen Doll und Bücherland, der Tourist-Info Sinsheim, der KLIMA ARENA sowie an der Abendkasse (19€/ 17€ ermäßigt) erhältlich.

