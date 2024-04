Jubiläums-Galgenwanderung „800 Jahre Centgericht auf dem Landberg bei Heppenheim“

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Centgerichtsstätte auf dem Landberg findet am 28. April 2024, um 11:00 Uhr, eine „Galgenwanderung“ unter der Führung von Prof. Dr. Karl Härter vom Heppenheimer Geschichtsverein statt. Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Härter erläutert während der ca. dreistündigen Führung anhand originaler Quellen und Abbildungen alle historischen Stätten der Strafjustiz, die zum Centgericht auf dem Landberg gehörten. Dazu gehörte das Rathaus mit den beiden Prangersteinen, auf die der Scharfrichter Delinquenten stellte. Verhöre und die Folter wurden im Saalbau des Kurmainzer Amtshofs im „Armesünderstübchen“ vollzogen. Von der Altstadt aus führt die Wanderung zum Streitstein, einem in Stein gemeißelten Urteil im „Wäppnerstreit“ zwischen Bensheim und Heppenheim, der in der Nähe des Landbergs steht. Auf dem Landberg, dem Sitz des Centgerichts, erwartet die Teilnehmer dann eine nachgestellte Sitzung des Centgerichts. Mitglieder des Geschichtsvereins und Gästeführerinnen und Gästeführer spielen Szenen aus der Gerichtssitzung: Der letzte Endliche Rechtstag des Centgerichts auf dem Landberg: Verfahren und Hinrichtung des Niklas Dörsam am 6. Dezember 1799. Anschließend geht es weiter zum ehemaligen Hinrichtungsplatz auf der Gemarkungsgrenze von Heppenheim und Bensheim am Fuß des Hemsbergs. Dort endet die „Galgenwanderung“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist kostenfrei.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail