Ludwigshafen – Festnahme nach Einbruch in Kleingarten

Ludwigshafen / Oppau / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein 22-jähriger Mann wurde am Ostermontag festgenommen, nachdem er in eine Parzelle in der Kleingartenanlage Aue in Oppau eingebrochen war und sich dort vermutlich mehrere Tage lang häuslich eingerichtet hatte. Der Eigentümer des Gartens entdeckte den Eindringling, der sodann die Flucht ergreifen wollte. Letztendlich gelang es dem Gartenbesitzer, den Mann, der aktuell nicht in Deutschland gemeldet ist, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ob der 22-jährige auch für weitere Garten-Einbrüche in den letzten Wochen verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

