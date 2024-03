Landau – Abfallentsorgung um Ostern

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wertstoffhof pausiert am Ostersamstag –

Abfuhrtermine jeweils einen Tag später

Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich die Abfallsammlung im Zeitraum zwischen Karfreitag, dem 29. März,

und dem 6. April. Darauf macht der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) aufmerksam. Zudem hat der

Wertstoffhof „Am Hölzel“ in Landau- Mörlheim am Samstag, den 30.März, geschlossen.

Abfuhr jeweils einen Tag später

Am Karfreitag, den 29. März, pausiert die Abfallsammlung. Dafür sind die Mitarbeiter am Samstag unterwegs und leeren die Tonnen vom Bezirk 5. In der Osterwoche finden alle Sammeltermine ausnahmsweise einen Tag später statt, also nicht am gewohnten Wochentag. Grund ist der Feiertag am Ostermontag. Das heißt, die Montagstouren werden am Dienstag

gefahren, die Freitagstouren am Samstag.

Abfall ab 6 Uhr bereitstellen

Der EWL bittet die Bürger, die Abfallgefäße und Wertstoffsäcke am jeweiligen Abholtag bis sechs Uhr in der Frühe bereitzustellen. Eine nachträgliche Abholung wegen verspäteter Bereitstellung ist nicht möglich.

Wer sichergehen will, findet alle Termine der jeweiligen Abfuhrbezirke auch im Internet unter www.ew-landau. Auch die Abfall-App informiert über die Terminverschiebungen.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau