Mannheim – Café Colibri – das Sprachcafé in Präsenz und digital

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Mannheim lädt wieder wöchentlich zum Sprachcafé „Café Colibri“ ein. Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, unabhängig von Alter und sozialer Herkunft, haben hier die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre ihre Deutschkenntnisse anzuwenden und zu vertiefen. Bei den Gesprächsrunden können Themen aller Art wie Familie, Hobbys, Feste und Aktuelles zur Sprache kommen.

Das Café Colibri ist kostenlos und findet donnerstags, am 04., 11., 18. und 25. April, jeweils um 17:00 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 und freitags, am 05., 12., 19. und 26. April, jeweils um 15:00 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Neckarstadt-West statt.

Info-Termin am 18.04.2024: Zu Beginn des Treffens wird das Angebot „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer“ vom Deutschen Roten Kreuz vorgestellt.

Für die Termine vor Ort ist keine Anmeldung erforderlich.

Das Café Colibri ist auch digital erreichbar. Der virtuelle Treffpunkt im April ist immer

dienstags, am 02., 09., 16., 23. und 30. April 2023, jeweils um 18:00 Uhr.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de. Sie erhalten einen Zugangslink.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.stadtbibliothek.mannheim.de unter der Rubrik „colibri – das interkulturelle Angebot“.

Café Colibri steht für:

§Offenheit – Jeder kann teilnehmen

§Ungezwungenheit – Freie Themenwahl

§Neutralität und Toleranz – keine politische und ideologische Meinungsäußerung

