Bad Dürkheim – Große Ehre für die Anonyme Giddarischde – Verleihung vom “Goldenen Winzer” und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt – VIDEO

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine große Ehre gab es bei einer Feierstunde für die Pfälzer Kultband “Die Anonyme Giddarischde” am 19.01.2024. Die Frankenthaler Musikgruppe bekam von der Karnevalsgesellschaft “Derkemer Grawler” den “Goldenen Winzer” verliehen damit einhergehenden ist der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Hierfür lud Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt in den großen Saal, im Rathaus von Bad Dürkheim. Neben den Anonymen konnte die Bürgermeisterin auch zahlreiche geladene Gäste begrüßen.

Bevor die ehrenvollen Unterschriften ins Goldene Buch vollzogen wurden, gab es von Natalie Bauernschmitt, traditionell noch eine Präsentation zu der Stadt Bad Dürkheim, mit Erläuterungen zur Geschichte und dem Leben in der Kurstadt.

Wie die Giddarischde zu dieser Ehre kamen beschrieb das Stadtoberhaupt in ihrer Laudatio wie folgt: „Die Anonyme Giddarischde haben sich mit ihrer einzigartigen musikalischen Mischung aus Tradition und Moderne einen festen Platz in den Herzen der Pfälzer und Pfälzerinnen erobert. Heute wollen wir sie für ihren kulturellen Beitrag, die menschliche Nähe zu ihren Fans und ihre Verbundenheit zur Stadt Bad Dürkheim ehren“, so die Bürgermeisterin begeistert.

In seiner Dankesrede sprach Frontmann Thomas “Etsel” Merz, gar von einem Ritterschlag und gab einige Anekdoten zum Bezug der Anonymen Giddarischden zur Stadt Bad Dürkheim zum Besten.

Am Ende der Feierstunde gab es noch Präsente und nette Gespräche mit etlichen Schwanks aus dem Leben der Anonymen Giddarischde.