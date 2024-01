Wetterbedingte Verschiebungen bei der Müllabfuhr im Landkreis Germersheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Schwimmveranstaltung endet der Badebetrieb im Hallenbad Süd am Samstag, 27. Januar 2024, um 14 Uhr und am Sonntag, 28. Januar 2024, bleibt das Bad geschlossen. Kassenschluss ist am 27. Januar um 13 Uhr und die Badezeit endet um … »