Mannheim – Großkontrolle gegen Fahrraddiebe durchgeführt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte im ersten Quartal des Jahres 2023 eine deutliche Zunahme an Fahrraddiebstählen, insbesondere im Stadtgebiet Mannheim. Es war auch festzustellen, dass sich unter den entwendeten Fahrrädern mehr hochwertige E-Bikes befanden, was zu einem starken Anstieg der Schadenhöhe führte.

Um diesem Trend entgegenzuwirken reagiert das Polizeipräsidium Mannheim mit einem Bündel von Maßnahmen, die einerseits präventiv wirken, unter anderem um die Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Sicherungsmöglichkeiten der Fahrräder zu sensibilisieren. Andererseits wird durch intensivierte Kontrollmaßnahmen das spezifische Kriminalitätsfeld der Fahrraddiebstähle gezielt bekämpft.

In diesem Rahmen führte am Dienstag das Polizeipräsidium Mannheim, unter der Federführung der Spezialistinnen und Spezialisten des “Arbeitsbereichs Fahrrad”, eine Großaktion in Mannheim durch.

Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr wurde eine Kontrollstelle im Bereich des Brückenkopfs der Kurpfalzbrücke auf der Neckarstadtseite betrieben. Zeitgleich waren mehrere mobile Kontrollteams in Zivil im Stadtgebiet Mannheim unterwegs. Flankierend zur Kontrollstelle gab es einen Informationsstand auf dem alten Messplatz, an welchem sich interessierte Bürgerinnen und Bürger beraten ließen. 134 Fahrräder und 76 Personen wurden überprüft. Dabei konnten vier Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, drei gegen das Jugendschutzgesetz sowie einen gegen das Waffengesetz festgestellt werden. In die Kontrolle geriet auch ein Mann mit seinem E-Scooter, welches über keinen Versicherungsschutz verfügte.

Beim Abgleich der Rahmennummern der Fahrräder ergab sich ein Treffer. Es handelte sich um ein E-Bike, das zuvor im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers in Mannheim entwendet worden war. Der Fahrer gab an, dass er das Rad für über 1000 Euro gekauft habe. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Arbeitsbereich Fahrrad.

In der Nacht überwachten von 22 Uhr bis 02 Uhr zivile Fahndungsstreifen die Bereiche Käfertal, Neckarstadt, Oststadt und Neckarau mit besonderem Fokus auf die Brennpunkttatorte in den Neubaugebieten. Sie kontrollierten 45 Fahrzeuge, 62 Personen und 7 Fahrräder.

Insgesamt waren 58 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.