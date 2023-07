Mannheimer Jugendhaus Waldpforte feiert 50 Jahre Hip-Hop am 15. Juli

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum 50. Geburtstag des Hip-Hops lädt das Jugendhaus Waldpforte, Waldpforte 67, am Samstag, 15. Juli 2023, von 12 bis 20 Uhr alle Hip-Hop-Fans und alle, die schon immer einmal eine Hip-Hop-Jam besuchen wollten, zum Feiern ein. Bei der „Hood Love Hip-Hop-Jam” werden für das leibliche Wohl Getränke und kleine Snacks zum Verkauf angeboten. Kinder und Familien sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei!

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Was in den frühen 1970er Jahren in der Bronx in New York durch DJs wie Kool DJ Herc und Grandmaster Flash im Rahmen der legendären Blockparties startete, sollte sich bald als Kultur über die ganze Welt verbreiten. Neben dem kreativen Erschaffen von Musik, Tanz und visueller Kunst entwickelte sich somit auch eine ganz besondere Kultur und Lebenseinstellung, die von sozialen Werten wie Respekt und Toleranz geprägt ist.

Wie schon bei den Anfängen des Hip-Hop in den USA, werden auch bei der diesjährigen „Hood Love Hip-Hop-Jam” im Jugendhaus Waldpforte alle grundlegenden Elemente des Hip-Hops vertreten sein.

Die Mannheimer DJs MoERockz, Mista T und AD 36Degree werden der Veranstaltung mit Hip-Hop, Funk und Soul vom Feinsten gebührend einheizen. Dazu geben sich die lokalen Rapper Rizzla68, die Mannheimer Newcomer Futago und der von der anderen Seite des Rheins stammende Rapper und Sänger Slik Momentz von den Music Gourmétz am Mikrofon die Ehre und eine Auswahl ihrer Songs zum Besten. Es werden außerdem Überraschungsgäste erwartet. Auch können beim Open Mic alle motivierten Wortakrobaten die Möglichkeit nutzen, ihre Skills zu zeigen.

Das Element Breaking (Breakdance) wird durch die Lokalmatadoren von True Rokin Soul sowie weitere begabte B-Boys und B-Girls aus Stuttgart (Assassins), Frankfurt (Waterworks) und Straßbourg (East Family) vertreten sein.

Die visuelle Kunst des Graffitis darf auf einer echten Hip-Hop-Jam natürlich nicht fehlen: So werden die Außenwände des Jugendhauses von den Graffitikünstlern Domus, Lotus, huckleMARY, Senzi, SVLECH und Vegan ganz neu gestaltet.

Das Jugendhaus Waldpforte ist eines von acht Jugendhäusern der Stadt Mannheim, das von der Abteilung Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt getragen wird.