Frankenthal – Senioren-Schiffsausflug: Noch Karten verfügbar

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Für die Schiffsausflüge für Senioren am Dienstag 25. und Mittwoch, 26. Juli gibt es noch Karten. Teilnehmen können deshalb auch Senioren unter 65 Jahren, die in Frankenthal wohnen oder Begleitpersonen für Senioren, die Hilfe benötigen. Eine Karte kostet 25 Euro und ist im Bürgerservice im Rathaus erhältlich.

Bei Fragen steht das Seniorenbüro als Ansprechpartner zur Verfügung unter 06233 89 563 (vormittags) oder E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de.

BEREITS GEMELDET

Schifffahrt für Senioren

Vorverkauf startet am 19. Juni

Am Dienstag, 25. Juli und Mittwoch, 26. Juli findet die diesjährige Rheinschifffahrt für Frankenthaler Senioren statt. Karten verkauft der Bürgerservice im Rathaus für 25 Euro ab Montag, 19. Juni.

An der Fahrt teilnehmen können Senioren ab 65 Jahren, die in Frankenthal und den Vororten wohnen. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 Personen pro Ausflugstag begrenzt. Im Preis enthalten sind die Kosten für die Bus- und Schifffahrt und das Mittagessen an Bord. Rollstühle und Rollatoren, sofern sie zusammenlegbar sind, können mitgeführt werden.

Abholung an Bushaltestellen

Los geht es an beiden Ausflugstagen morgens ab 8 Uhr. Die Teilnehmer werden an Bushaltestellen in der Nähe ihres Wohnorts abgeholt – die Auswahl muss bei der Anmeldung getroffen werden. Sitzplätze im Bus und auf dem Schiff können nicht reserviert werden.

Das Ausflugsschiff, die Loreley Elegance, liegt in Boppard vor Anker. Abgefahren wird, wenn alle sechs Busse angekommen und die Fahrtteilnehmer an Bord sind. Für die Erstankömmlinge lässt sich mit einer Tasse Kaffee oder einem Imbiss an Bord die Wartezeit bis zur Abfahrt überbrücken. Ein einheitliches warmes Mittagessen an Bord schafft die Grundlage für den zweistündigen Landgang in St. Goar. Selbstverständlich kann diese Zeit auch an Bord verbracht werden, die Bordkombüse hält warme und kalte Getränke sowie Kuchen bereit. Nach dem Landgang in St. Goar gegen fährt das Schiff gegen 15 Uhr weiter nach Bingen. Von dort erfolgt ab 17 Uhr die Heimfahrt mit den Bussen.

Anmeldung mit Personalausweis

Für die Anmeldung ist der Personalausweis bzw. eine Kopie und, falls vorhanden, eine gültige Frankenthaler Ermäßigungskarte erforderlich. Die Karten werden nur gegen Barzahlung ausgestellt. Eine Reservierung oder Rückgabe ist nicht möglich.

Geöffnet hat der Bürgerservice im Rathaus montags und dienstags von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.