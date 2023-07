Auffahrunfall mit Verletztem in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pol8 – Am Samstag um 23.30 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem 31-jährigen Beifahrer die Speyerer Straße in Richtung Autobahn. In Höhe der Pleikatsförster Straße musste sie aufgrund der Ampel halten. Ein 20-Jähriger, welcher sich mit seinem Mercedes ebenfalls auf der Speyerer Straße in Richtung Autobahn aufhielt, übersah die 25-jährige Opelfahrerin, welche gerade im Begriff war, bei Grün wieder anzufahren. Hierdurch fuhr er auf das Heck des Opels auf. Der Beifahrer im Opel wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, außerdem entstand jeweils ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Mercedes-Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

