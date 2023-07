Feuerwehr beseitigte Astbruch in der Kettelerstraße Sulzbach

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – [RM] Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach musste am Samstagnachmittag einen Astbruch in der Kettelerstraße beseitigen. Ein großer Ast lag am Samstagnachmittag über der Fußgängerbrücke des Sulzbächles zwischen Kettelerstraße und Dammweg. Daher wurde die Feuerwehrabteilung Sulzbach alarmiert. Diese rückte mit der Motorsäge und einer Handsäge an und zerkleinert den Ast. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle gesichert. Ein weiterer Ast musste am Baum selbst abgesägt werden, da er auch abzubrechen drohte. Der Grünschnitt wurde am Wegesrand gelagert und der Baubetriebshof verständigt, damit dieser entsorgt und der Schaden am Geländer der Fußgängerbrücke begutachtet werden kann. Während der schweißtreibende Einsatz, unterstützten die Anwohner die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit kalten Getränken, die dankend angenommen wurden.

Die Hitze der vergangenen Tage und die geringen Niederschläge der letzten Wochen, strapazieren die Bäume. Daher sollten Spaziergänger sowie für Radfahrer sehr aufmerksam an Bäumen vorbeigehen, da zunehmend die Gefahr durch herabfallende Äste drohen kann. Solche Astabbrüche können entstehen, wenn die Elastizität und Festigkeit des Holzes aufgrund hoher Temperaturen und Trockenheit abnimmt. Durch die extremen Spannungen brechen können gerade waagerecht wachsende Äste großer alter Bäume abbrechen. Solche Astabbrüche sind nicht vorhersehbar, auch wenn regelmäßige Baumkontrollen durch Fachpersonal durchgeführt werden. Daher gilt erhöhte Aufmerksamkeit.

Foto Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach