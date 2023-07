Stadt gibt vorläufiges Endergebnis bekannt – Christian Specht ist neuer Mannheimer Oberbürgermeister

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Da beim 1. Wahlgang am 18. Juni 2023 keine Kandidatin und kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat, fand heute, am 9. Juli 2023, eine Neuwahl statt. Deren vorläufiges Endergebnis steht nun fest: Christian Specht wurde für eine Amtszeit von acht Jahren zum neuen Mannheimer Oberbürgermeister gewählt. „Das war ein außerordentlich spannender Wahlabend. Ich danke den Kandidierenden, die dieses Amt ernsthaft angestrebt und über Monate engagiert gekämpft haben. Ich gratuliere dem Kollegen Christian Specht zu seiner Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Ich wünsche ihm Glück und Erfolg für die Aufgaben, die vor ihm liegen”, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Um 19.35 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest: Danach erhielt Christian Specht 49,9 Prozent der Stimmen, Thorsten Riehle 48,7 Prozent und Uğur Çakir 1,3 Prozent. Andere Gewählte erhielten 0,1 Prozent der Stimmen.

Insgesamt gaben 72.542 von rund 235.000 Wahlberechtigten ihre Stimme im zweiten Wahlgang ab. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 30,9 Prozent. Im ersten Wahlgang lag sie bei 32,2 Prozent. Bei der letzten OB-Wahl 2015 betrug die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang 28,7 Prozent.

Immer mehr Menschen beantragen Briefwahlunterlagen: Etwa 38.000 Wahlscheinanträge wurden für die Neuwahl gestellt. Beim ersten Wahlgang im Juni waren es rund 35.000. Bei der OB-Wahl 2015 wurden für den zweiten Wahlgang rund 25.000 Wahlscheinanträge gestellt.

Es sorgten erneut etwa 1.200 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in 52 Wahlgebäuden sowie in der „Zentrale” im Rathaus E 5 für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. „Ich danke den Wahlhelfenden ganz herzlich für ihr Engagement, mit dem die meisten von ihnen den ersten sowie zweiten Wahlgang überhaupt erst ermöglicht haben”, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, der nicht erneut zur Wahl angetreten war. Auch den Verwaltungsauszubildenden, die im „Lehrbetrieb Wahlbüro” Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Anliegen der Wahlberechtigten waren und die organisatorische Vorbereitung der Wahl wesentlich unterstützt haben, dankte er ebenso wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Demokratie und Strategie. Er dankte ebenfalls den vielen weiteren Partnerinnen und Partnern sowie Helferinnen und Helfern.