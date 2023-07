Potentiale noch besser nutzen und Vermarktung stärken: Prozess zur Neuorganisation des Landauer Stadtmarketings läuft auf Hochtouren

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Befragung der Gewerbebetriebe noch bis 21. Juli.

Was sind aus Ihrer Sicht die Besonderheiten des Einkaufs- und Erlebnisstandorts Landau? Welche Schwerpunkte sollte ein künftiges Stadtmarketing verfolgen? Und welche Aktivitäten sind für Ihr Unternehmen wichtig und könnten Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen? Der Prozess zur Neuausrichtung des Landauer Stadtmarketings ist in vollem Gange und es gilt noch einige wichtige Fragen zu Inhalten, Aufgabenfeldern und Strukturen zu klären. Um im Rahmen des breit angelegten Beteiligungsprozesses auch die in der Südpfalzmetropole ansässigen Gewerbebetriebe mit ins Boot zu nehmen, haben die Stadtverwaltung und die beauftragte Beratungsagentur imakomm AKADEMIE GmbH eine Online-Befragung auf den Weg gebracht. Noch bis einschließlich Freitag, 21. Juli, sind alle Gewerbetreibenden am Wirtschaftsstandort Landau aufgerufen, mitzumachen und ihre Ideen, Anregungen und Meinungen einzubringen.

„Es geht uns darum, bestehende Strukturen zusammenzuführen und Kräfte zu bündeln, um gemeinsam die Stadt Landau noch attraktiver zu machen und weiter nach vorne zu bringen“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Beim Prozess zur Neuorganisation des Stadtmarketings wollen wir ein ganz individuell auf uns und unsere Situation vor Ort abgestimmtes Konzept – quasi einen Landauer Weg. Die branchenübergreifende Unternehmensumfrage soll uns dabei helfen, gezielt Bedarfe, Erwartungen und Wünsche zu ermitteln, um am Ende auch möglichst allen Beteiligten gerecht werden zu können“, so der Stadtchef. Er freut sich auf einen erfolgreichen Prozess und ruft die Landauer Unternehmen auf, sich an der Befragung zu beteiligen.

Nähere Informationen und der Link zur Online-Befragung finden sich unter www.landau.de/stadtmarketingLD. Bei Fragen können sich Unternehmen an die städtische Wirtschaftsförderung wenden. Das geht telefonisch unter der Nummer 0 63 41/13 24 04 oder per Mail an marc.siener@landau.de.

Bildunterschrift: Jetzt mitmachen: Alle Gewerbetreibenden am Wirtschaftsstandort Landau sind aufgerufen, sich an der großen Befragung zur Neuorganisation des Stadtmarketings zu beteiligen. (Quelle: Stadt Landau)