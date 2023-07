Ludwigshafen kompakt: Wanderung von der Kalmit nach Lambrecht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Wanderung von der Kalmit nach Lambrecht mit etwa neun Kilometern bieten Monika Groß und Jürgen Soltau für das Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, am Sonntag, 23. Juli 2023, an. Geplant ist die Anreise mit dem Zug und weiter geht es mit dem Bus zur Kalmit. Da dieser nur an Sonn- und Feiertagen fährt, findet die Wanderung ausnahmsweise statt an einem Donnerstag an einem Sonntag statt. Eine größere Einkehr ist geplant im Naturfreundehaus Heidenbrunnertal. Anmelden kann man sich bei LU kompakt, Telefon 0621 96364251 (montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr).

