LuZiE lädt Ludwigshafener Pflegefamilien ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 227 Familien aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis haben aktuell Pflegekinder aufgenommen und bieten den Kindern und Jugendlichen ein Zuhause. Die Mehrzahl der Kinder ist auf Dauer bei den Pflegefamilien untergebracht. Um sich für das Engagement der Pflegefamilien zu bedanken, lädt das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen, LuZiE, am Freitag, 14. Juli 2023, 14 bis 18 Uhr, zu einem großen Fest in die Kärntnerstraße 21a ein. Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg würdigt die besondere Bedeutung dieser familiären Betreuung in einem Grußwort. Für die Eltern, Kinder und Jugendliche gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Spaß, Informationen und gutem Essen. Eine “Chill-Ecke” für Jugendliche, ein Zauberer für Jung und Alt, Stände zum Thema Kinderrechte und weitere Angebote warten auf die Gäste.

Im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe veranstaltete LuZiE im Frühjahr 2023 die landesweit erste Beteiligungswerkstatt, bei der Pflegekinder und Pflegeeltern ihre Erfahrungen, aber auch Forderungen und Wünsche einbringen konnten. Die Ergebnisse werden auf dem Fest durch einen jungen Vertreter dieser Werkstatt präsentiert. Diese Form der Beteiligung wird vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz, ism, wissenschaftlich begleitet.

Mit dem Fest möchte der Pflegkinderdienst des LuZiE darüber hinaus die Möglichkeit nutzen, neue Interessenten zu finden, die sich vorstellen können, Pflegekinder bei sich aufzunehmen. Dazu stützen sich die Fachkräfte auf die aktuelle Kampagne “227-wir zählen auf Sie!” Neben Plakataktionen ist LuZiE mittlerweile auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen mit dieser Werbung vertreten. Auch der städtische Podcast “Ludwigshafen, schon gehört?” (Folge 3) berichtet über das Leben von Pflegefamilien sowie das Verfahren der Überprüfung, Vermittlung und Begleitung von Pflegefamilien. Nicht zuletzt finden Infoabende für potentielle Bewerber beim LuZiE statt. Auf der Internetseite www.ludwigshafen.de/pflegekinder sind die aktuellen Termine nachzulesen. Auch können sich interessiert Menschen per Mail an pflegekinderdienst@ludwigshafen.de wenden.

