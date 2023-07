Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Mannheimer OB-Wahl findet am 13. Juli statt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die OB-Wahl am 9. Juli 2023 in Mannheim.

Die dritte Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die OB-Wahl 2023 in Mannheim findet am

Donnerstag, 13. Juli 2023, um 8.30 Uhr

im Florian-Waldeck-Saal, Zeughaus C5, 15, 68159 Mannheim

statt.

Einziger Tagesordnungspunkt ist die Feststellung des amtlichen Endergebnisses der OB-Wahl am 9. Juli 2023 in Mannheim.

Die Sitzung ist öffentlich.

