Mosbach – Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwere Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochabend in Mosbach zu. Der Mann befuhr gegen 18 Uhr die Tarunstraße, als er in einer Kurve vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier drehte sich das Zweirad nach rechts, der 44-Jährige kam zu Fall und kollidierte mit einer Hauswand.

Bei dem Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One