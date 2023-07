Im August halten zwei Raumfahrer Vorträge im Technik Museum Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Raumfahrt-Wochen mit den Astronauten Michael Baker und Paolo Nespoli. Der Monat August steht für das Technik Museum Speyer ganz im Zeichen der bemannten Raumfahrt. Gleich zwei Astronauten besuchen die beliebte Freizeiteinrichtung und sorgen für ein spannendes Raumfahrt-Programm. Mit dabei sind am Samstag, 5. August, der US-Amerikaner Michael Baker und am Samstag, 26. August, der Italiener Paolo Nespoli. Neben Vorträgen über ihre Weltraum-Missionen stehen die beiden Raumfahrer auch für Fragen zur Verfügung. Den jüngeren Besuchern bietet das Museum die Möglichkeit, sich nach den Vorträgen mit den Astronauten fotografieren zu lassen. Beide Vorträge finden in englischer Sprache statt und sind im Eintrittspreis inbegriffen. Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/raumfahrt-wochen.

Vortrag NASA-Astronaut Michael Baker

In seinem Vortrag am 5. August berichtet NASA-Astronaut Michael Baker über seine vier Missionen. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr und findet in englischer Sprache im FORUM Kino des Museums statt. Kinder bis 14 Jahre können sich mit dem Raumfahrer fotografieren lassen. Die Fotomöglichkeit besteht ausschließlich für Kinder, die den Vortrag besuchen. Als Pilot flog Baker 1991 mit der Raumfähre „Atlantis“ (Mission STS-43) und 1992 mit der Raumfähre „Columbia“ (Mission STS-52) in den Weltraum. Die beiden nächsten Flüge führte er als Kommandant 1994 mit den Raumfähren „Endeavour“ (Mission STS-68) und 1997 mit der „Atlantis“ (Mission STS-81) durch. Bei seinen vier Space-Shuttle-Missionen verbrachte Michael Baker insgesamt 40 Tage, 4 Stunden, 59 Minuten und 7 Sekunden im Weltraum und umrundete dabei 643 Mal die Erde.



Vortrag ESA-Astronaut Paolo Nespoli

Weiter geht es am Samstag, 26. August mit dem italienischen ESA-Astronauten Paolo Nespoli. Sein Vortrag beginnt ebenfalls um 14 Uhr und findet in englischer Sprache im FORUM Kino des Museums statt. Kinder bis 14 Jahre die beim Vortrag waren, können sich auch bei diesem Termin nach dem Vortrag mit dem Raumfahrer fotografieren lassen. An Bord der US-amerikanischen Raumfähre „Discovery“ flog Nespoli 2007 für eine Montagemission zur Internationalen Raumstation. 2011 ging es mit Sojus TMA-20 und 2017 mit Sojus MS-05 zu seinen beiden Langzeitmissionen zur ISS. Bei seinen drei Missionen war Paolo Nespoli insgesamt 313 Tage, 2 Stunden, 36 Minuten und 47 Sekunden im Weltall und umrundete dabei 4.904 Mal die Erde.

Foto 1 Raumfahrer Paolo Nespoli, Foto 2 Michael Baker