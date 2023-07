Mosbach – Absage Show “Femannismus” von Andreas Weber

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag,18. Juli, wollte der mehrfach ausgezeichnete Comedian Andreas Weber seine Show „Femannismus“ im Hospitalhof spielen. Krankheitsbedingt muss die Veranstaltung leider ersatzlos abgesagt werden.

Die bereits erworbenen Tickets können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One