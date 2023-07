Bürgerbeteiligung zur Ausgestaltung des Grünen Boulevard im Quartier Nordstadt-Kurzgewann in Ladenburg

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ladenburg lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Veranstaltung zur aktuellen Planung des Grünen Boulevards im Quartier Nordstadt-Kurzgewann am Dienstag, 18. Juli 2023 um 19 Uhr in den Domhofsaal (Hauptstraße 9) ein. Der Grüne Boulevard ist die zentrale Grün- und Begegnungsfläche des neuen Stadtteils. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der offene Austausch über die aktuellen Vorplanungen für den nördlichen und südlichen Bereich, mit deren Realisierung bereits in diesem Jahr begonnen werden soll.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Schmutz wird André Rehmsmeier, Leiter des Fachbereichs Technische Verwaltung, den aktuellen Sachstand vorstellen. Im Anschluss wird Herr Krüger vom Büro Luz Landschaftsarchitektur aus Stuttgart die Planungen zum Bolzplatz im nördlichen Bereich und zum Spielplatz im südlichen Bereich vorstellen. Im Anschluss haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Rückmeldungen und Anregungen zu den Planungen zu geben.