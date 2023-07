vhs bietet Frauenkurs zu Grundlagen in Finanzbuchführung in Schifferstadt an – Infotermin am 13. Juli

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab September können sich Frauen bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis auch ohne Vorkenntnisse grundlegende Kenntnisse der Buchführung aneignen und Einblick in die steuerlichen Pflichten eines Unternehmens erhalten. Die vhs lädt alle daran interessierten Frauen zu einem Infotermin für Donnerstag, 13. Juli, um 18 Uhr ins Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2, ein. Es wird um Anmeldung per E-Mail an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de oder unter der Telefonnummer 06235/6022 gebeten.

Der Kurs selbst beginnt am 16. September und findet an 15 Samstagen von 9 bis 12 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt statt. Er kann auch zur Auffrischung oder Ergänzung bereits vorhandener Kenntnisse besucht werden. Inhalte sind die Grundlagen der Buchführung, die Grundlagen der Bilanz und Inventur, die Organisation der Buchführung, das Buchen aller laufenden und gängigen Geschäftsfälle über Bestands-, Erfolgs- und Privatkonten, die Berücksichtigung von nicht und beschränkt abzugsfähigen Betriebsausgaben, das Buchen von Personalkosten im Bruttolohnverfahren und das Buchen der Umsatzsteuer unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben (Inland).

In praxisnahen Beispielen und Übungsaufgaben wird das neu erworbene Wissen direkt eingesetzt und geübt. Es besteht die Möglichkeit, eine Xpert Business-Prüfung abzulegen und ein Zertifikat zu erhalten. Die Gebühr beträgt 162 Euro inkl. Lehrbuch im Wert von 24,95 € und Übungsbuch im Wert von 27,95 €. Der Kurs wird aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau gefördert und kann deshalb zu einer ermäßigten Gebühr angeboten werden. Die Gebühr für die optionale Prüfung beträgt zusätzlich 75 Euro.

Anmeldungen für den Kurs sind online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer H505012S01) oder per E-Mail an kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de möglich.