Miguel Cano Diaz in der Hemsbacher „Galerie im Schloss“ – „Von der Realität zur Imagination“

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – „Wir können so viel gewinnen, wenn wir uns die Zeit nehmen, die Dinge, die uns umgeben, eingehend zu betrachten, Details beachten, Einzigartiges erkennen, den Kontext infrage stellen, neue Räume dafür schaffen, Träumen und Neues in unseren Kopf entstehen lassen. Wir brauchen Visionen, um unser Leben, unser Umfeld so zu gestalten, damit sich alle darin zugehörig und angenommen fühlen können. Gestalten, die Malerei, Bilder sind eine von vielen Möglichkeiten, das Existente anders, neu erfahren zu können.“

Für Miguel Cano Diaz, 1965 in Weinheim geboren – die Eltern stammen aus Spanien – ist künstlerisches Schaffen eine spannende Entdeckungsreise. Und auf diese nimmt er den Betrachter mit in seiner Ausstellung mit dem Titel „von der Realität zur Imagination“, die der Wahl-Hemsbacher vom 20. Juli bis 8. September in der „Galerie im Schloss“ zeigt.

Die Faszination, durch Zeichnen auf kreative, uneingeschränkte Weise etwas Neues zu schaffen, brachte Diaz schon in Jugendjahren zur Kunst. Der Autodidakt beschränkte sich dann aber bald nicht mehr auf „den Bleistift“: Geleitet von dem Wunsch, alles zu erproben, um das Medium zu finden, mit dem er sich am vielfältigsten ausdrücken könnte, entdeckte er auch bald sein gestalterisches Können und die Öl- und Acrylmalerei. Diese Werke sind zunächst geprägt durch eine lineare Malweise, durch Kontur, Form und Abgrenzung, was sie begreifbar, nahezu „betastbar“ macht. Später fließen malerische Aspekte und das Spiel mit intensiven und kräftigen Farben ein.

„Für mich gehört die genaue Betrachtung zu meinen Fundamenten der Gestaltung. Was macht eine natürliche Wirkung aus? Was ist die Essenz des Gesehenen? Um dann spielerisch das vermeintlich Gesehene zu verändern, übersteigern, abstrahieren, minimalisieren, in einem anderen Kontext zu setzen“, sagt Cano Diaz.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 20. Juli, um 19.00 Uhr, laden Miguel Cano Diaz und die Stadt Hemsbach in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, ein. Rainer J. Roth wird zur Vernissage begrüßen und anschließend in Form eines Zwiegespräches versuchen, dem Künstler einiges über sich, seine Bilder und deren Entstehung zu entlocken. Die Ausstellung ist dann bis zum 8. September zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.