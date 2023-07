IHK-Pfalz: Arbeitskreis Fachkräftesicherung – Praxisberichte zur Fachkräftegewinnung

Ludwigshafen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie genau es zwei Unternehmen aus der Region schaffen, Fachkräfte zu finden, berichten sie beim Arbeitskreis Fachkräftesicherung der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz. Er findet am Mittwoch, 12. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Dienstleistungszentrum Landau der IHK Pfalz statt und ist kostenfrei.

So ist auch bei Adient Components in Rockenhausen die Ausbildung von Arbeitskräften kein Selbstläufer mehr. Der Automobilzulieferer steuert mit gezielten Maßnahmen gegen, von der Azubigewinnung bis hin zur Teilqualifikation von Mitarbeitern. Matthias Kühle, Personalleiter und Leiter der Lehrwerkstatt berichtet aus der Praxis und teilt seine jahrelangen Erfahrungen: „Die Entwicklung von Mitarbeitern hat mir schon immer am Herzen gelegen, hier kann man viel bewegen“, so Kühle.

Aus der Praxis eines IT-Unternehmens berichtet Julie Gläsner, Organisationsentwicklerin bei Brandmauer IT aus Bellheim. Das Unternehmen wurde von der Landesregierung 2022 als „Attraktiver Arbeitgeber“ ausgezeichnet und setzt auf verschiedenen Ebenen der Fachkräftesicherung an: von der Eigenverantwortung über eine Aus- und Weiterbildungsstrategie bis hin zu Onboarding.

Der Arbeitskreis findet diesmal statt am Standort Landau der IHK Pfalz, Im Grein 5, 76829 Landau. Er ist kostenfrei für IHK-Mitglieder. Anmeldung bis 11. Juli bei Monika Lorenz, monika.lorenz@pfalz.ihk24.de, Tel. 0621 5904-1811 und unter www.ihk.de/pfalz, Nr. 5719434.