Hagenbach – Geldausgabeautomaten gesprengt – Nachtragsmeldung

Hagenbach/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten am 03.07.2023 in der Ludwigstraße in Hagenbach hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten nach der Sprengung drei Personen in einem dunklen BMW. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, brach diese jedoch ab, nachdem er mit dem Fluchtfahrzeug zusammenstieß. Durch die Explosionen wurden die Geldautomaten und das Gebäude beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, Bargeld zu erbeuten.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie den Appell Ihrer Polizei und begeben Sie sich nicht in Gefahr:

– Betreten Sie einen Tatort nach einer Geldautomatensprengung nicht, wenn dieser noch nicht untersucht wurde. Es könnten Folgeexplosionen stattfinden oder das Gebäude könnte beschädigt worden sein.

– Versuchen Sie nicht die Täter selbst zu stellen. Diese fahren auf ihrer Flucht mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtlos.

– Wenn Sie eine Tat beobachten, wählen Sie den Notruf 110 und schildern Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung.