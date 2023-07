Ludwigshafen – Unfall gebaut und abgehauen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 27-Jähriger beobachtete am Sonntag, 02.07.2023, gegen 18:35 Uhr, wie eine bislang unbekannte Person in einem weißen Hyundai in der Rheingönheimer Straße an der Haltestelle Hoheneckenstraße über eine Erhöhung fuhr und schließlich mit einem Verkehrsschild kollidierte. Statt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Das Auto soll ein Ludwigshafener Nummernschild gehabt haben.

Sie haben den Unfall ebenfalls beobachtet oder können Angaben zur Fahrerin oder dem Fahrer des weißen Hyundais machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.