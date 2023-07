Landau – Tödlicher Unfall auf der K8

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERAT Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer Loewe.One Der Stadtraumservice hat am 27. Juni bei seiner täglichen Kontrolle an den Vogelstangseen bemerkt, dass offenbar jemand die Pumpen aus dem Wasser gezogen und die Schläuche beschädigt hat – vermutlich Vandalismus. Die Pumpen leiten seither weniger Wasser in den Oberen Vogelstangsee, wodurch der Wasserstand ... Mehr lesen »